ecard de nouvel an sur le theme du baroque

Le mariage avant et après

Un mariage « chic & cool » comme nous le dit le site www.crealine-et-cie.fr : c’est un mariage qui ressemble aux deux amoureux du jour, le marié et la mariée. Un mariage sans idées préconçues, sans obligations. Un joli jour qui fait plaisir aux Amoureux et dans lequel ils se retrouvent du début à la fin… Sans jarretière si la mariée n’aime pas ça. Avec un lâché de ballons juste parce que les amoureux aiment rêver. Sans pièce montée si les mariés n’aiment pas ça. Avec un accordéon si le marié aime danser sur de la musette ou au son d'une violoniste… Qui a dit que « chic » voulait forcément dire « lustres en cristal », « chandeliers en or », « robe de luxe », « chaussures à bout pointu en peau de crocodile », … Le chic doit s’adapter à chaque couple de marié. Et qui a dit que « cool » voulait forcément dire « branché » et « être comme tout le monde ». A chaque mariage ses idées, ses inspirations, son image ! Un Joli Jour doit être le reflet du couple d’amoureux !